Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в массовом порядке пытаются избежать призыва в вооруженные силы Украины. Об этом 5 августа со ссылкой на собственные источники сообщает популярная румынская газета Ziare.

Бегство ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как утверждает издание, причиной такого поведения является провал ряда так называемых спецопераций армии Украины в Донбассе.

«Поскольку борьба за восток Украины обостряется, потери высоки с обеих сторон, — заявил румынскому СМИ представитель одной из американских частных военных компаний Энди Милберн. — Мы обучаем украинских военных, но проблема заключается в том, что многие украинцы категорически отказываются служить в армии».

По некоторой информации, на сегодняшний день от обязательной мобилизации на Украине отказываются до 100 тысяч человек.

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