Екатеринбург, , 19:07 — REGNUM В регионах Уральского федерального округа индекс промышленного производства по-прежнему находится в положительной зоне. Об этом заявил 5 августа уральский полпред Владимир Якушев на совещании в полпредстве.

Промышленность ИА REGNUM

«Многие предприятия попали под западные санкции, однако регионам удалось сохранить индекс промышленного производства в положительной зоне», — сказал чиновник. Но при этом добавил, что положительная общая динамика сохраняется исключительно благодаря заделу первых месяцев года.

Якушев добавил, что сейчас важно иметь чёткую оценку того, с каким запасом прочности удастся подойти к концу года, в каком состоянии будут региональные бюджеты и вся финансовая система.

Как сообщало ИА REGNUM, совещание было проведено с участием главы Минэкономразвития России Максима Решетникова. Он посетил Свердловскую область и посетил некоторые объекты региона.