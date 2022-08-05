Москва, , 19:05 — REGNUM С большой долей вероятности Украина может лишиться всех приморских территорий. Об этом 5 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Судьба Украины решена. Очевидно, она лишится выхода в Черному морю», — сказал Коротченко.

Это развитие событий считают наиболее вероятным в ряде других стран, поэтому там предпринимают попытки решать вопросы, связанные с этими территориями уже не с Киевом, а с Москвой, добавил эксперт.

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