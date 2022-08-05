Оттава, 5 августа, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Канадская студия Behaviour Interactive анонсировала игру под кодовым названием Project S. Информация об этом появилась 5 августа на странице разработчика в Steam.

Скриншот с YouTube Dead by Daylight

Выход Project S запланирован на 2023 год, но точной даты релиза студия не огласила. Проект представляет собой головоломку с открытым миром, по которому игроки смогут путешествовать в одиночном и многопользовательском режимах.

Напомним, что студия Behaviour Interactive — это независимая канадская студия, основанная в 1992 году. Она является создателем игры Dead by Daylight, оценка которой на Metacritic составляет 71 балл из 100.