Москва, , 19:00 — REGNUM Вопрос госрегулирования цен на энергетические угли по-прежнему актуален и нуждается во всесторонней проработке, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР).

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев указал властям Новосибирской и Омской областей на необходимость «заблаговременно сформировать запасы топлива и не допустить перебоев с поставками угля».

«Отставание списывается на долги бюджетных организаций за поставленные энергоресурсы. Но всем, думаю, очевидно, что реальная проблема именно в нестабильности цен угля на внутреннем рынке, которая ведет к непредсказуемому росту цен на уголь, а значит убыткам (а зачастую и долгам) ресурсоснабжающих организаций и генкомпаний, а также сложностям с закупками: производители угля срывают поставки, переориентируя их на экспорт, который приносит угольщикам дополнительные доходы», — отметил Селезнев в своём телеграм-канале.

Депутат считает крайне необходимым как можно скорее запустить в работу механизм биржевой торговли энергетических марок угля. По его словам, Минэнерго обещает начать торги уже этой осенью. Это позволит стабилизировать ситуацию для генерирующих компаний, но всех проблем не решит, добавил Селезнев.

Он пояснил, что государственные и муниципальные учреждения осуществляют закупку угля в рамках закона, которым закупки на бирже запрещены. По его словам, и сами ресурсоснабжающие организации работать через биржу едва ли смогут.

«Теплоснабжающие организации, к примеру, осуществляют свою деятельность в рамках тарифа, в который не включены затраты на услуги брокера. Да и оплата за топливо после торгов необходима в полном объеме, а предприятия ЖКХ получают доходы в течение всего отопительного сезона. Поэтому вопрос госрегулирования цен на энергетические угли по-прежнему актуален и нуждается во всесторонней проработке. И с неумолимым приближением отопительного сезона актуальность его будет возрастать со скоростью снижения среднесуточных температур», — заключил Селезнев.

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