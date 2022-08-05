Вашингтон, 5 августа, 2022, 19:00 — ИА Регнум. В игре MultiVersus от американского издателя Warner Bros. Interactive Entertainment переработают хитбоксы (зоны поражения) персонажей. Об этом 5 августа заявил игровой директор Тони Хьюн на своей странице в Twitter.

Скриншот из трейлера Видеоигра MultiVersus

«Мы работаем над серьезной перестройкой нашей системы хитбоксов», — написал Хьюн. Он также рассказал, что персонаж Финн из мультсериала «Время приключений», будет переработан, из-за того, что его атаки слишком легко пробивают защиту противника.

Напомним, что MultiVersus — это условно-бесплатный файтинг, который находится на этапе бета-тестирования. Игра доступна на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X.