Энергодар, Украина, 5 августа, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Повторному обстрелу подвергли украинские боевики Запорожскую АЭС вечером 5 августа, сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Владимир Рогов «Спустя два часа после первого удара с противоположного берега Днепра был совершён повторный артиллерийский обстрел ЗАЭС».

Он уточнил, что снаряды украинской армии попали на промышленную площадку Запорожской АЭС. Ведётся оценка характера и масштаба повреждений.