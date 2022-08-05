Токио, , 18:57 — REGNUM Аниме «Человек-бензопила» от японской анимационной студии MAPPA получило новый трейлер с датой релиза. Информация об этом появилась 5 августа на странице проекта в Twitter.

Аниме Иван Шилов ©ИА REGNUM

Аниме расскажет о персонаже по имени Дэндзи, который выплачивает отцовский долг, убивая демонов. Однажды он погибает, но к жизни его возражает демонический пес Почитта и дает ему способность превращать свои конечности в бензопилу.

Напомним, что манга «Человек-бензопила» написана и проиллюстрирована автором Тацуки Фудзимото. Она публикуется с марта 2019 года.

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