Ханты-Мансийск, 5 августа, 2022, 19:44 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске состоится форум молодёжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России «Российский Север». Мероприятие будет проходить в период с 14 по 20 октября.

Admhmao.ru Коренные народы ХМАО

Форум проводится для молодых людей, которые заинтересованы в сохранении культуры, поддержании традиций и улучшении качества жизни коренных малочисленных народов Севера. Форум объединит молодых учёных, общественных деятелей, которые занимаются социально значимыми вопросами.

Целями проведения «Российского Севера» являются развитие межрегионального молодёжного сотрудничество в социальной, экономической и научно-технической сферах, а также формирование предложений и запросов для вовлечения молодых профессионалов в работу по развитию районов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В рамках мероприятия запланированы лекции, мастер-классы, тренинги, кинопоказы и встречи с представителями органов государственной и муниципальной власти.

Также на форуме будет проведён грантовый конкурс, где лучшие проекты смогут получить до 3 млн рублей на его реализацию. Участники представят проекты по девяти направлениям, среди которых туризм, патриотическое воспитание, развитие социальных лифтов, молодежные медиа, здоровый образ жизни, добровольчество, спорт, укрепление семейных ценностей, студенческие инициативы и профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие.

Отметим, что на данный момент в России всего 47 коренных малочисленных народов, численность которых около 300 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область готовится к празднованию Международного дня коренных народов мира. Основное мероприятие пройдет в воскресенье 7 августа в селе Тулома.

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