Ростов-на-Дону, 5 августа, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Школьники, прибывшие в Ростовскую область из Луганской и Донецкой Народных Республик, проведут летние каникулы в профильном лагере при Южном федеральном университете. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза 5 августа.

Вадим Анохин Главный корпус ЮФУ в Ростове-на-Дону

Университетская профильная смена «Донской фронтир: социально-гуманитарные технологии сохранения исторической памяти и формирования российской гражданской идентичности» рассчитана на два потока. Посещать её будут 50 ребят из Донбасса. Программой предусмотрено знакомство с историей донского края, его культурой и традициями.

«Мы с большим удовольствием собирались в Ростов-на-Дону, дети особенно и с нетерпением ждали этой поездки. И мы надеемся, что получим множество знаний о культуре Юга России, его истории, и, конечно, истории Южного федерального университета», — поделилась сопровождающий и учитель школы № 2 из города Ждановка (ДНР) Ирина Нагорнюк.

Школьники станут участниками большой культурно-образовательной программы, которую подготовили преподаватели ЮФУ.