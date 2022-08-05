5 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Латвия «на неопределённый срок» приостановила выдачу виз гражданам России.

Анна Царькова, , 19:09 — REGNUM Латвия «на неопределённый срок» приостановила выдачу виз гражданам России. Дипломатическое представительство республики пояснило, что прекратило приём заявлений на получение визы для граждан России «в связи с международной ситуацией».

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что данное решение на себе ощутят те граждане России, у которых в Латвии живут родственники, а для остальных невозможность посетить страну — не такая уж и потеря.

«Пусть идут лесом. На зажигалках зимой будут готовить и обогреваться лесом, через который пойдут», — отреагировал Ivan C.

«Какая разница, если скоро виза будет не нужна вообще? Сел и поехал в Латвийскую область Прибалтийского края», — иронизирует Алексей.

«Ларек со шпротами закрылся, будем тогда есть икру сахалинскую», — с юмором добавил Владимир.

«Что там делать?» — не понимает First Name.

«Не выдаете визы? Напугали ежа голой задницей. К вам 99% туристов именно из России ехали, или к родственникам, или по Риге погулять», — отметил Radio Baltika.

«Ничего страшного! Скоро будет безвиз! Республика Латвия!» — не без сарказма пишет Aleksandr.

«Страна с населением в 1 млн человек играет на публику», — прокомментировал Rusvitalielli.

«Кто туда едет? Кроме предателей», — задался вопросом «ТНК».

«Латыши, вы же потом сами приползете!» — отреагировал Михаил.

«Ой, не надо! Не губите! Как же теперь жить?» — шутит Rafail A.

«Скоро они не понадобятся. Доиграются прибалты», — смеется L. L.

«К прибалтам уже вопросов нет. Вопрос в другом, почему эти недоразумения имеют у нас еще какие-то посольства?» — интересуется Dash R.

«А зачем тогда это посольство? Да и вообще, Латвию надо закрыть», — считает Андрей К.

Посольство Латвии в России NVO

«Сейчас Латвия нацистское государство. Но. В Латвии много русскоязычного населения, которым заткнули рот. Родня живет там у многих. У меня там брат, племянница. Эти ушлепки нацисты рвут родственные связи, вот это возмутительно и ножом по сердцу для многих россиян и родственников по обе стороны», — добавил один из участников обсуждения.

«Вы правы! Это трагедия для многих семей», — согласилась Оксана С.

«А кто туда ездит? Если только близкие родственники там живут», — спросила Марина К.

«Почему же. Есть чего посмотреть. Другое дело, что при негативном отношении к русским стоит ли? Я этот негатив чувствовала ещё в советские времена. Вежливость сквозь зубы и высокомерие даже от продавцов в магазине», — ответила Марине К. Мария Т.

«Ну откуда такая злоба? Что им сделали русские? Жили при СССР лучше всех нас! Считались витриной страны! Всю промышленность русские построили, жильё, инфраструктуру! Я могу это говорить, я своими глазами сама это видела! И что они теперь имеют? Нищая, остервенелая страна-шавка американская! Ещё два-три десятка лет, и страны может не стать, некому жить будет!.. А их злоба и ненависть их же и сожрет! Жаль русскоговорящих…трудно жить с ненавидящими рядом!» — подытожила Ариша.