Энергодар, Украина, 5 августа, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Киевские обстрелы территории Запорожской АЭС могут закончиться большой бедой, написал в своем телеграм-канале («Старше Эдды») журналист Герман Куликовский.

Запорожская АЭС

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Об очередных (двух за сутки) обстрелах территории ЗАЭС в военно-гражданской администрации освобожденных территорий Запорожской области сообщили 5 августа.

«Территория бывшей Украины вполне может превратиться в «Фоллаут», а человечество шагнуть в новый мир ограниченной ядерной войны и «Территории», на которой станут возможны любые, даже самые безумные эксперименты», — считает Куликовский.