Монца, Италия, 5 августа, 2022, 18:49 — ИА Регнум. 5 августа итальянский клуб «Монца» объявил о переходе 26-летнего бразильского центрального защитника донецкого «Шахтера» Марлона. Аренда рассчитана на один сезон до конца июня 2023 года.

Sassuolocalcio.it Футбольный клуб «Сассуоло»

За «Шахтер» Марлон всытупает с 1 июля 2021 года после перехода из «Сассуоло» из Реджо-нель-Эмилии за 12 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильца в 10 миллионов евро. Ранее футболист также выступал за «Флуминенсе», каталонскую «Барселону» и «Ниццу».

В прошедшем сезоне Марлон принял участие в 12 турах Украинской Премьер-лиги 2021/22, в которых не отметился результативными действиями и получил две желтые и одну красную карточки.