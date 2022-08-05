5 августа 2022 | Время чтения 5 мин

За время существования Республики Косово сербы четыре раза возводили баррикады на территории края. С каждым разом время их стояния сокращалось, а реакция на их возведение становилась все более нервной. Кульминацией стало 31 августа 2022 года, когда к границе Косово были стянуты подразделения армии Сербии, а в перестрелке были ранены не менее 11 человек. Каждый раз возведение баррикад следовало за все большим утверждением суверенитета или власти Приштины на севере Косово.

Екатерина Резанова-Яцкевич, , 19:59 — REGNUM В косовском новостном агентстве Telegrafi на фоне обострения на границе Косово и Центральной Сербии опубликовали материал, посвященный истории строительства баррикад косовскими сербами.

Ибарский мост (сс) AgronBeqiri

Первые баррикады были возведены в июле 2011 года и существовали четыре года. Тем не менее их наличие не привело к аналогичному обострению и обвинению Приштины в намерении начать агрессивные операции по зачистке косовских сербов. Баррикады были установлены около Ибарского моста и в 15 других локациях. Организаторами строительства баррикад стали сербские власти и так называемые «Стражи моста».

Ибарский мост, разделяющий город Митровица на «албанскую» и «сербскую» части, с 1999 года является символом этнического противостояния в Косово.

Возведение баррикад в 2011 году стало ответом на операцию полиции Косово по взятию под контроль КПП Яринье и Берняк на границе между Центральной Сербией и Косово. Возведение баррикад привело к полному прекращению перемещения по шоссе, соединяющему Косово и Сербию, — для пересечения границы использовались горные обходные маршруты, также используемые контрабандистами и наркодилерами.

Действия косовских сербов вызвали, в свою очередь, негативную реакцию косовских албанцев, причем имели место межэтнические столкновения. Несколько человек получили ранения, было сожжено несколько автомобилей.

Баррикады были разобраны в августе 2016 года, когда начался ремонт моста, а Косово и Сербия заключили Брюссельские соглашения при посредничестве ЕС.

Ремонт моста финансировался ЕС и обошелся в 1,2 млн евро. Целью ремонта назвали облегчение коммуникации между жителями двух частей города. В то время премьер-министром Косово был Хашим Тачи.

Хашим Тачи Defense. gov

В 2019 году были возведены новые баррикады — трассы были заблокированы экскаваторами и грузовиками. По словам косовских журналистов, целью возведения баррикад был протест против распространения сферы влияния полиции Косово на север края, поводам стала операция по пресечению контрабанды. Баррикады были разобраны полицией Косово с применением силы броневиками косовского спецназа. На тот момент премьер-министром Косово являлся Рамуш Харадинай.

Рамуш Харадинай Kryeministri. rks-gov.net

Вновь баррикады были возведены 30 ноября 2021 года, когда они простояли 12 дней. Поводом стала реакция правительства Альбина Курти на окончание действия договора 2016 года о свободе перемещения на границе между Косово и Сербией, позволявшего сербским автомобилям въезжать на территорию Косово с номерами, выданным в Сербии. Аналогичное разрешение, согласно договору, распространялось на косовские автомобили в Сербии, однако, согласно косовским властям, в Сербии нарушали этот пункт договора. Правительство Курти решило не продлевать договор и в соответствии с принципом взаимности или «зеркальности» потребовало, чтобы сербские автомобили получали временные номера республики Косово на КПП.

Ответной реакцией на возведение сербами баррикад стала акция косовского спецназа и возведение станций косовского спецназа возле КПП.

Напомним, в Сербии считается нелегальной символика Республики Косово. Поскольку Косово, согласно Конституции Сербии, является ее частью, в Косово не признают Сербию, а потому сербскую государственную символику в соответствии с принципом взаимности скрывают.

Политика Приштины вызвала противодействие у косовских сербов и привела к строительству баррикад, а затем к «битве нервов». Косово и Сербия оказались на грани новой войны, что заставило ЕС побудить стороны искать компромисс, которым стал «режим стикеров» — сербская госсимволика на авто просто заклеивалась после въезда в Косово.

Однако косовские власти не остановились на этом решении и в июне 2022 года приняли два постановления: сербские документы в Косово объявлялись недействительными, а для удостоверения личности вводились временные свидетельства — листы А4, выданные властями Косово на КПП. Автомобили, зарегистрированные в провинции Косово и Метохия, властями Сербии было предписано перерегистрировать в период с 1 августа по 30 октября. Новые меры подчеркивали решимость косовских властей на пути утверждения своего суверенитета на всей территории Косово, а в Белграде трактовались как «этнические чистки» и «террор».

Баррикады из экскаваторов, частных авто и грузовиков были возведены в 11 местах, в том числе и в Приштине. В ответ на предложение правительства Косово о переносе решения о введении режима взаимности на 1 сентября баррикады были разобраны.

Однако 1 сентября напряжение может эскалироваться. Предотвратить такое развитие событий призвана встреча премьер-министра Косово Альбина Курти с президентом Сербии Александром Вучичем 18 августа в Брюсселе. Однако обе стороны выказывают мало надежд.

Альбин Курти и Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Очевидно, камнем преткновения станет вопрос об автомобильных номерах, поскольку выдача временных свидетельств на косовских КПП не представляет никакой угрозы для кошельков и документов граждан Сербии. В то время как штрафы для тех сербов, которые откажутся перерегистрировать свои автомобили, будут гораздо серьезнее, а требование использовать ненавистную для многих символику Республики Косово станет поводом для разрастания межэтнической розни.

Радикальным решением многие считают переход севера Косово в состав Сербии. Однако, вопреки мнению Младжана Джорджевича, премьер-министр Косово не пойдет на это. Аналогичное предложение Хашима Тачи и Вучича в 2017 году привело к существенному спаду популярности Тачи в Косово и обвинениям Вучича в отказе от Косово в Сербии. Курти же всегда настаивал на том, что Косово должно распространить свой суверенитет на всю территорию края, и в силу своей принципиальности не способен пойти на такие меры.

Торг и поиск компромисса сосредоточатся только вокруг вопроса о создании Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово, на котором настаивают в Брюсселе и Белграде. Однако введение данной меры возможно только в случае чрезвычайно агрессивного давления ЕС и НАТО на Приштину и угрозу вывода военного контингента НАТО из Косово, поскольку в Косово считают Ассоциацию прелюдией к попытке выхода сербских муниципалитетов из состава Косово и присоединения их к Сербии.

Приштина. Университет, заброшенный храм и библиотека Liridon

Вероятность эскалации ситуации в Косово до прямого военного противостояния присутствует, но крайне мала. Дело в том, что возможности для поставок в Сербию из России сократились в связи с украинским конфликтом, а блокада Сербии является ожидаемым последствием такого развития событий, судя по опыту югославских войн. Кроме того, Белград достаточно тесно сотрудничает с Западом, чтобы отказаться от этого ради вооруженного конфликта, который, вероятнее всего, окончится поражением.

Желательным разрешением противоречий с гуманистических позиций является сохранение режима стикеров или предоставление возможных льгот сербам, поменявшим номера, а также смягчение штрафов сербам, не сменившим их.

Очевидным в данной ситуации является лишь одно: албанские власти не откажутся от севера Косово и продолжат следовать принципу взаимности, по одному аспекту распространяя его на всю совокупность отношений с Сербией. Каждая такая мера Приштины будет сопровождаться обострением отношений с Сербией.

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