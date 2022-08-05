Артёмовский, Свердловская область, , 18:46 — REGNUM В Свердловской области местный житель и его сын отданы под суд за совершение ряда преступлений. Об этом сообщает Следственный комитет России.

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По данным следователей, старший гражданин создал в 1992 году устойчивую вооруженную группу, в составе которой вместе со своим сыном и другими подельниками совершил в 1994–2021 годах несколько преступлений. Банда орудовала в Артёмовском районе. На её счету несколько убийств, покушений на убийство и т.д.

12 мая 2021 года основатель группировки и его сын были задержаны. К настоящему времени обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. Материалы направлены для рассмотрения в суд.