Элиста, , 18:41 — REGNUM Министерство здравоохранения Калмыкии обеспокоено снижением коллективного иммунитета к коронавируса. Этот показатель упал ниже 10%, сообщили ИА REGNUM в ведомстве 5 августа.

Вакцина от коронавируса Gov-murman.ru

«На фоне низких темпов вакцинации коллективный иммунитет упал ниже 10%. Медики настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию, в обязательном порядке — группе риска. Прогнозируется сложная эпидемиологическая ситуация к началу осени и ранний сезон вирусных респираторных инфекций», — предупреждают власти.

Принять участие в вакцинации от COVID-19 медики советуют в августа, против гриппа — в сентябре. Процедура обязательна для работающих граждан от 60 лет, а также для работников, контактирующих с большим количеством людей.