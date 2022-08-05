Москва, 5 августа, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Любые попытки США ограничить стоимость нефти из России обречены на провал. Об этом 5 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По мнению эксперта, любые попытки ввести ценовой максимум для российской нефти будет приводить лишь к трудностям с приобретением нефти на Западе. Это в свою очередь спровоцирует рост стоимости «черного золота» на мировых рынках.

«Такая мера приведет только к дефициту, а дефицит к росту цен. Поэтому разговоры о максимуме цен на российскую нефть будут, а сам максимум — нет», — сказал Колташов.