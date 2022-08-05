Лос-Анджелес, США, 5 августа 2022, 18:39 — REGNUM Телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер прокомментировала обвинения о несоблюдении санитарных правил на производстве косметики её бренда Kylie Cosmetics. Об этом 5 августа пишет Entertainment News.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Цитата из проморолика нового бренда косметики Кайли Дженнер

Ранее визажиста Кевина Джеймса Беннета, который получило премию «Эмми», возмутили фотографии телезвезды, которые она опубликовала в своих соцсетях. На снимках Дженнер позировала на своём производстве косметики без перчаток и сетки для волос. «Я хотел бы знать, какой невежественный производитель позволил ей устроить эту фотосессию в своей лаборатории и на производстве — без соблюдения надлежащих санитарных протоколов», — негодует Беннет.

Дженнер опровергла все обвинения визажиста. Она уточнила, что опубликованные ею кадры были «сделаны не на производственном предприятии». «Я бы никогда не стала обходить санитарные нормы, как и любая другая знаменитость или владелец косметического бренда. Это совершенно неприемлемо, я согласна. Никто не подвергает клиентов риску! Позор вам, Кевин, за распространение ложной информации», — добавила телезвезда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, певица Рианна стала самой молодой женщиной-миллиардером в США, которая сама добилась успеха. Капитал исполнительницы оценивается в $1,4 млрд — она обогнала Кайли Дженнер, стоимость капитала которой упала до $600 млн.

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