Лос-Анджелес, США, 5 августа, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер прокомментировала обвинения о несоблюдении санитарных правил на производстве косметики её бренда Kylie Cosmetics. Об этом 5 августа пишет Entertainment News.

Цитата из проморолика нового бренда косметики Кайли Дженнер Кайли Дженнер

Ранее визажиста Кевина Джеймса Беннета, который получило премию «Эмми», возмутили фотографии телезвезды, которые она опубликовала в своих соцсетях. На снимках Дженнер позировала на своём производстве косметики без перчаток и сетки для волос. «Я хотел бы знать, какой невежественный производитель позволил ей устроить эту фотосессию в своей лаборатории и на производстве — без соблюдения надлежащих санитарных протоколов», — негодует Беннет.

Дженнер опровергла все обвинения визажиста. Она уточнила, что опубликованные ею кадры были «сделаны не на производственном предприятии». «Я бы никогда не стала обходить санитарные нормы, как и любая другая знаменитость или владелец косметического бренда. Это совершенно неприемлемо, я согласна. Никто не подвергает клиентов риску! Позор вам, Кевин, за распространение ложной информации», — добавила телезвезда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, певица Рианна стала самой молодой женщиной-миллиардером в США, которая сама добилась успеха. Капитал исполнительницы оценивается в $1,4 млрд — она обогнала Кайли Дженнер, стоимость капитала которой упала до $600 млн.