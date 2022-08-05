Москва, , 18:37 — REGNUM Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза внесен на ратификацию в Госдуму президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Протокол был подписан в Москве 24 марта 2022 года и уточняет требования к стажу для приобретения права на пенсию за выслугу лет должностными лицами и сотрудниками Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющимися гражданами России.

В сопроводительных документах отмечается, что ратификация протокола не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета.