Париж, , 18:37 — REGNUM 23-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе пропустит матч первого тура Лиги 1 2022/23 с «Клермоном». Об этом 5 августа сообщили на официальном сайте парижского клуба.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе Sandro Halank

По информации источника, футболист испытывает проблемы с приводящей мышцей бедра. Сообщается, что Мбаппе на данный момент тренируется по индивидуальной программе.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Килиан Мбаппе сыграл в 35 турах регулярного чемпионата, в которых отметился 28 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Также нападающий получил десять желтых карточек.

Соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано на три года до конца сезона 2024/25, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает француза в 160 миллионов евро.