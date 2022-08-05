Ростов-на-Дону, , 18:35 — REGNUM За первые шесть месяцев 2022 года индекс промышленного производства в Ростовской области составил 103,2%. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев.

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«Предприятия практически всех отраслей промышленности работают, выстраивают новые логистические цепочки и выходят на новые рынки», — сказал он.

По словам Савельева, рост зафиксирован в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха — 108,2%; обрабатывающих производствах — 103,7%. Наряду с этим увеличилась и отгрузка товаров собственного производства (+16,6%).