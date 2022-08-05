Рига, 5 августа, 2022, 18:33 — ИА Регнум. В Латвии постоянно проживает 37 618 граждан России, в это число входят также и 1 230 бывших граждан Латвии, сменивших паспорт на российский. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv со ссылкой на данные комиссии парламента страны по иностранным делам.

ИА REGNUM Латвия — Россия

Отмечается, что среди постоянно проживающих в Латвии россиян есть особая категория — 1 494 российских латыша, переехавших на этническую родину, но пока не сменивших паспорт.

Временными видами на жительство обладает 9 281 россиянин. 3 853 являются владельцами недвижимости в Латвии, 309 — собственниками инновационных предприятий, по 44 — инвесторов в ценные бумаги и банковские активы.

За первое полугодие было выдано 619 и возобновлено 1 150 временных видов на жительство гражданам РФ. С другой стороны, 509 раз в ВНЖ было отказано, а 776 раз документ был аннулирован. При этом 453 визы были выданы для работников оппозиционных или признанных иноагентами СМИ России и членов их семей.

Отмечается, что поток виз для россиян превратился в тонкий ручеек: если в доковидный 2019 год их было выдано 89 588, то в 2021 году — 11 816, и всего 2 478 — за период с 24 февраля по 27 июля 2022 года.

Согласно принятому решению правительства Латвии, отныне основаниями для разрешения въезда россиян в Латвийскую республику являются лишь две причины: болезнь и смерть родственников либо предоставление статуса защищаемого лица.