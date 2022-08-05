Рим, 5 августа 2022, 18:31 — REGNUM Римский футбольный клуб «Рома» намерен продать 27-летнего центрфорварда сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова, чтобы направить вырученные средства на подписание 28-летнего нападающего Андреа Белотти. Об этом 5 августа сообщил журналист Николо Скира.

Элдор Шомуродов
Элдор Шомуродов
Fclm.ru

По информации источника, руководство «волков» считает, что нападающий сборной Италии является более сильным футболистом, чем Шомуродов. На данный момент Андреа Белотти находится в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне Андреа Белотти принял участие в 22 турах итальянской Серии А 2021/22, в которых забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу.

За «Рому» Шомуродов выступает с 2 августа 2021 года после перехода из «Дженоа» за 18 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает узбекского форварда в 8 миллионов евро.