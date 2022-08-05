Рим, 5 августа, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Римский футбольный клуб «Рома» намерен продать 27-летнего центрфорварда сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова, чтобы направить вырученные средства на подписание 28-летнего нападающего Андреа Белотти. Об этом 5 августа сообщил журналист Николо Скира.

Fclm.ru Элдор Шомуродов

По информации источника, руководство «волков» считает, что нападающий сборной Италии является более сильным футболистом, чем Шомуродов. На данный момент Андреа Белотти находится в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне Андреа Белотти принял участие в 22 турах итальянской Серии А 2021/22, в которых забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу.

За «Рому» Шомуродов выступает с 2 августа 2021 года после перехода из «Дженоа» за 18 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает узбекского форварда в 8 миллионов евро.