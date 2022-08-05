Херсон, Украина, , 18:42 — REGNUM Направить на лечение в московский НИИ скорой помощи им. Склифосовского решили врачи после обследования главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо, сообщается 5 августа в телеграм-канале главы ВГА.

НИИ скорой помощи им. Склифософского Vladimir OKC

В сообщении сказано, что решение перевести Сальдо в Москву на лечение принято «по результатам медобследования». В НИИ скорой помощи «ему будет оказываться квалифицированная медицинская помощь».

Кроме того, сообщается, что самолёт доставит пациента в Москву из Симферополя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Сальдо после врачебной консультации рассказал, что медики настояли на его госпитализации. В ВГА Херсонской области пояснили, что администрация продолжает штатную работу.

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