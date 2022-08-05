Тюмень, , 18:28 — REGNUM Из Тюмени 30 военнослужащих региональных подразделений «Тобол» и «Тайга» отправились для боевого слаживания. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Шеврон именного тюменского военного подразделения «Тайга» Информационный центр правительства Тюменской области

В числе военнослужащих — две девушки-медика.

«Парни мотивированные, более 75% имеют боевой опыт. Заявления поступают каждый день, в день от 15 до 30 заявлений, но не все проходят отбор, потому что есть медицинские показания, есть люди, которые по возрасту не могут служить», — отметил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области формируют три спецподразделения из людей, выбравших службу по контракту, — инженерный батальон «Тобол», подразделение снайперов «Тайга» и дивизион «Сибирь».

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области формируют спецподразделения «Тобол», «Тайга» и Сибирь»