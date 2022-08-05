Рига, , 18:27 — REGNUM В 2022 году восточную границу Латвии в обе стороны пересекли около 120 000 украинцев, в отдельные дни их число достигало 1 300 человек. Об этом латвийскому телеканалу TV3 заявил глава Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, в большинстве случаев украинцы едут транзитом, и лишь немногие остаются в Латвии, отметил начальник пограничной охраны.

Еще одна большая группа лиц, пересекающих восточную границу Латвии, — это молдаване, которые не могут попасть в свою страну из России другим путем. В этом году границу Латвии пересекли около 36 000 молдаван.

Перемещение латвийских граждан через границу в Россию и особенно в Белоруссию по-прежнему достаточно активно, несмотря на призывы латвийских властей не ездить туда из соображений безопасности.

С другой стороны, перемещение российских граждан через границу больше, чем во время пандемии коронавируса, но гораздо меньше, чем до нее. Например, в 2018 году в Латвию въехало около 30 000 гостей из России, а в этом году — только 8 000.

Но теперь въезд граждан России обставлен совсем по другому, добавил глава погранохраны. Так, въезжающих россиян пограничники совместно со Службой государственной безопасности опрашивают и если эти лица выражают поддержку действиям России на Украине, их не пропускают. По словам Пуятса, такие интервью проводятся случайным образом на основе анализа рисков.

В некоторых случаях людям предлагается подписать документ о том, что они не согласны с политикой России. По этим причинам в Латвию не пустили около 60 граждан России.