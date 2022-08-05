Киев, 5 августа, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Советский герб на щите киевской «Родины-матери» останется на своем месте, написал в своем телеграм-канале 5 августа заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Ранее киевские власти сообщили, что герб предполагается демонтировать, но сделать это раньше 2023 года не удастся.

«Я уверен, что в 2023 году ничего менять не придётся, сноситься будут только украинские гербы и памятники Бандере», — отметил Безсонов.