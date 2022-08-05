Бухарест, 5 августа, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о выпуске дополнительных облигаций государственного займа на общую сумму в $1 млрд. Об этом 5 августа сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По предварительным данным, соответствующие финансовые документы будут обеспечены имеющимся золотым запасом страны. Облигации, выпущенные в рамках Казначейской программы, могут быть переведены и погашены досрочно.

Номинальная стоимость этих ценных бумаг составляет 1 лей ($0,21). При этом организаторы акции утверждают, что итоговая прибыль проекта составит 8,25%. Напомним, ранее несколько подобных проектов в стране закончились фиаско