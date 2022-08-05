Москва, 5 августа, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, касающихся вопросов социальной политики и пенсионного обеспечения граждан, направлен на заключение в правительство РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

В частности, предлагается установить досрочную страховую пенсию близким родственникам инвалидов I группы, которые ухаживают за ними не менее 8 лет.

«Уход за инвалидом I группы — это тяжелый ежедневный труд, и люди, которые помогают своим близким, не всегда могут полноценно работать. Им не хватает на это время, и по этой причине родственники инвалидов I группы нередко испытывают серьёзные финансовые трудности, но наша инициатива частично поможет решить эту проблему», — сказал Миронов.

Также парламентарий предлагает расширить перечень технических средств, которые бесплатно выдают инвалидам, испытывающим проблемы с передвижением. Сейчас в него входят трости, костыли, специальная одежда, протезы, инвалидные коляски.

«Мы же предлагаем добавить в этот список собак-помощников с комплектом специального снаряжения. В первую очередь они нужны лежачим больным», — добавил он.

По словам Миронова, в связи с принятием последней инициативы понадобится провести соответствующее обучение собак-помощников и за счёт бюджета предусмотреть выплату инвалидам ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-помощников по аналогии с собаками-проводниками.

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