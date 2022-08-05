Приштина, Сербия, 5 августа, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля 4 августа сообщил о прибытии в Косово 146 беженцев из Афганистана.

Petrit Ibrahimi Приштина. Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, процедура досмотра беженцев уже завершена, их поселили в местах временного размещения.

«В координации со всеми внутренними институтами и странами-союзницами нашей республики мы прилагает максимальные усилия, чтобы все граждане, столкнувшиеся с несправедливостью конфликтов и войн, получили убежище, благополучие и безопасность, пока они находятся в нашей стране».

Из Косово беженцы после рассмотрения своих заявок планируют эмигрировать в США и другие страны Запада.