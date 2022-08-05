Донецк, , 18:17 — REGNUM На фронте в Донбассе сложились такие условия, при которых «логично усилить нажим» и приступить к окончательному освобождению донецкой земли, написал в своем телеграм-канале 5 августа командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Александр Ходаковский YouTube.com|Суть времени

Работа артиллерии и систем РЭБ киевской армии в последнее время стала гораздо менее интенсивной, отметил комбат.

«Одно из предположений — переброска ресурсов на другое (другие) направления. Связано это с подготовкой собственного контрнаступления, или с подготовкой к отражению нашего наступления — время покажет», — добавил Ходаковский.