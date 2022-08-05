Кабул, , 18:23 — REGNUM По меньше мере два человека погибли и ещё трое получили ранения в результате взрыва в жилом районе Кабула, столицы Афганистана, сообщает 5 августа Reuters.

Кабул. Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

«Взрыв произошел в людном месте», — сообщил представитель полиции города Халид Задран.

На видео с места взрыва, распространенном в социальных сетях, видно, как после инцидента люди оказывают помощь раненым.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Ранее в Афганистане сотни людей вышли на митинг в знак протеста против применения американскими военными ударного беспилотника в Кабуле для предполагаемой ликвидации лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири.

Читайте ранее в этом сюжете: Антиамериканские протесты начались в Афганистане после убийства аз-Завахири