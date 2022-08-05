Москва, 5 августа, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Телеведущий Иван Ургант прокомментировал требование членов Группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) уволить его с Первого канала. Он написал пост об этом в своём телеграм-канале 5 августа.

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Ургант

В тексте публикации Ургант решил «посодействовать плодотворной работе группы и внести несколько рациональных предложений». «В качестве гимна Группы предлагаю использовать песню Ярослава Евдокимова «Фантазер», — шутит телеведущий.

Ургант также предложил новое название для Группы. «Так как аббревиатура ГРАД не полностью отображает тот гигантский объем работы, с которым придется столкнуться, вношу предложение переименовать Группу Расследования Антироссийской Деятельности в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества», — пишет он.

ИА REGNUM напоминает, что первое заседание «Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры» прошло в Госдуме 3 августа 2022 года. Его участники заявили, что написали письмо гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой убедить Урганта публично поддержать российскую армию — в случае отказа телеведущего уволить его.