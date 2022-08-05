Липецк, 5 августа, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Специалисты из Липецкой области готовят к осенне-зимнему периоду подшефный Володарский район ДНР, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

ИА REGNUM Батарея

В Володарском районе к зиме нужно подготовить 28 котельных. Одна котельная уже отремонтирована, в остальных ведутся работы.

«В основном, это отопительные системы социальных объектов. К счастью, не каждую котельную нужно менять, в большинстве случаев достаточно ремонта, и наши специалисты подбирают оптимальные решения. До наступления холодов успеем», — написал Артамонов в своём телеграм-канале.