Лондон, , 18:13 — REGNUM Трансфер 24-летнего испанского флангового атакующего защитника «Брайтона» Марка Кукурельи обошелся лондонскому «Челси» более чем в 65 миллионов евро. Об этом 5 августа сообщили на официальном сайте «пенсионеров».

Игроки «Челси» Chelsea-fc.ru

Марк Кукурелья подписал с «Челси» шестилетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2027/28. Также на испанца претендовал «Манчестер Сити», который в летнее трансферное окно продал защитника сборной Украины Александра Зинченко в лондонский «Арсенал».

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Марк Кукурелья принял участие в 35 турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забиты мячом, одной результативной передачей и получил шесть желтых карточек.

Ранее воспитанник каталонской «Барселоны» также выступал за «Хетафе», который покинул 31 августа 2021 года, перейдя в «Брайтон» за 18 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро.