Санкт-Петербург, 5 августа, 2022, 18:18 — ИА Регнум. В распоряжении ИА REGNUM появилась фотография, которая сделана до наложения лица лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова с помощью монтажа. Фотографией поделилась пресс-служба компании «Конкорд».

Пресс-служба компании «Конкорд» Оригинальное фото, до монтажа с Сергеем Шнуровым

Публикация фотоснимка, на котором якобы был Сергей Шнуров наделала много шума. В Сети распространялась информация о том, что Шнуров вместе с бизнесменом ЕвгениемПригожиным и актёром Георгием Болоневым посетили город Ирмино в ЛНР.

Позже артист и его пресс-секретарь опровергли эту информацию, назвав фотоснимок монтажом. Публикации с фейковым фото стали исчезать из соцсетей.

Пригожин отметил, что виделся с Болоневым и актёром Сергеем Гарусовым.