Техас, США, 5 августа, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Губернатор американского штата Техас, республиканец Грег Эбботт начал отправлять автобусы с мигрантами в Нью-Йорк, пытаясь заставить мэров-демократов и президента США Джо Байдена разбираться с последствиями исторического миграционного кризиса, сообщает Reuters.

(сс) Gage Skidmore Губернатор штата Техас Грег Эббот

Первый автобус из Техаса прибыл в центр Манхэттена утром 5 августа. Нелегалов передали на попечительство волонтерам, которые отправляют их в близлежащий центр приема. Далее некоторые из иностранцев будут оформлены для переезда в городские приюты для бездомных.

С апреля текущего года Эбботт отправил уже более шести тысяч мигрантов в Вашингтон. Однако приюты столицы США быстро переполнились, в результате чего некоторые мигранты были вынуждены ночевать на улице.

Ранее сенатор от Техаса Тед Круз представил законопроект об «остановке всплеска небезопасных лагерей на Рио-Гранде», который предусматривает перенос центров для нелегальных иммигрантов туда, где «демократическая элита устраивает свои коктейльные вечеринки». Круз обвинил президента Байдена и его администрацию в том, что они «добровольно сдали южную границу опасным преступным картелям», не подумав о приграничных общинах Южного Техаса, таких как МакАллен и Дель Рио, которые испытывают на себе основную тяжесть миграционного кризиса.