Брюссель, 5 августа, 2022, 18:17 — ИА Регнум. План снижения на 15% потребления газа для стран ЕС на будущую зиму окончательно утверждён, сообщается 5 августа в официальном заявлении Совета Европейского союза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

В релизе сообщается, что Совет ЕС «принял регулирование о снижении спроса на газ на 15% этой зимой». Потребление газа странами ЕС сокращается с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сократить потребление газа европейские страны вынуждены из-за собственных антироссийких санкций. Россия предложила им вариант платить за голубое топливо в рублях.