Бишкек, 6 августа 2022, 01:46 — REGNUM В Киргизии работают проекты якобы по изучению истории страны. Они занимаются, по их словам, ликвидацией «белых пятен в отечественной истории» и получают деньги из США, стран Европейского Союза и Великобритании. Об этом 5 августа ИА REGNUM рассказал политолог из Киргизии Марс Сариев.

Владимир Сачков. 60 лет СССР. 1982
Владимир Сачков. 60 лет СССР. 1982
Владимир Сачков. 60 лет СССР. 1982

Эксперт выделил несколько тем, которые особенно интересуют неправительственные организации в Киргизии, занимающиеся историческим направлением.

«Это Великая Отечественная война, история Советской Киргизии и события 1916 года. В Казахстане и на Украине темы похожи — это голод 30-х и 40-х годов и Великая Отечественная война», — сказал он.

По мнению Сариева, посыл у таких «исследователей» один — «внушить людям ненависть к советскому периоду и всему, что с ним связано».

«Изучать историю своей страны — очень важно. Но часто под этим лозунгом происходит распространение идей ненависти к «колониальной Российской империи», СССР и нынешней России», — подчеркнул собеседник.

Он отметил, что «на Украине эти проекты сработали».

«Часть населения страны «накачивали» ненавистью к соседям, а из особо «убежденных» потом создали полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Этот проект строили больше 20 лет, и поначалу все выглядело очень невинно. Изучение истории, акции «патриотов», марши и так далее. Денег на это не жалели — США потратили на «изучение истории» около 20 миллиардов долларов за все время. Сейчас тоже самое происходит в Киргизии. Если мы понимаем для чего это делается и чем все закончится, может мы должны пойти по другому пути?», — спросил политолог.

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