* запрещённая в России организация

Бишкек, 6 августа, 2022, 01:46 — ИА Регнум. В Киргизии работают проекты якобы по изучению истории страны. Они занимаются, по их словам, ликвидацией «белых пятен в отечественной истории» и получают деньги из США, стран Европейского Союза и Великобритании. Об этом 5 августаИА REGNUM рассказал политолог из КиргизииМарс Сариев.

Владимир Сачков. 60 лет СССР. 1982 Владимир Сачков. 60 лет СССР. 1982

Эксперт выделил несколько тем, которые особенно интересуют неправительственные организации в Киргизии, занимающиеся историческим направлением.

«Это Великая Отечественная война, история Советской Киргизии и события 1916 года. В Казахстане и на Украине темы похожи — это голод 30-х и 40-х годов и Великая Отечественная война», — сказал он.

По мнению Сариева, посыл у таких «исследователей» один — «внушить людям ненависть к советскому периоду и всему, что с ним связано».

«Изучать историю своей страны — очень важно. Но часто под этим лозунгом происходит распространение идей ненависти к «колониальной Российской империи», СССР и нынешней России», — подчеркнул собеседник.

Он отметил, что «на Украине эти проекты сработали».

«Часть населения страны «накачивали» ненавистью к соседям, а из особо «убежденных» потом создали полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Этот проект строили больше 20 лет, и поначалу все выглядело очень невинно. Изучение истории, акции «патриотов», марши и так далее. Денег на это не жалели — США потратили на «изучение истории» около 20 миллиардов долларов за все время. Сейчас тоже самое происходит в Киргизии. Если мы понимаем для чего это делается и чем все закончится, может мы должны пойти по другому пути?», — спросил политолог.

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