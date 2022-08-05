Владимир, 5 августа, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Во Владимирской области перед судом предстанет бывший начальник одного из учреждений УФСИН, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Колония

По версии следствия, с августа по сентябрь 2016 года обвиняемый получил от фирмы-подрядчика заведомо завышенное коммерческое предложение на установку системы охранного телевидения на территориях подразделений регионального УФСИН. В сентябре 2016 года вопреки интересам службы и в нарушение законодательства о закупках он заключил государственный контракт с аффилированной фирмой на общую сумму более 77 миллионов рублей, из которых стоимость оборудования составила около 48,5 млн рублей при рыночной стоимости 36,5 млн.

После исполнения контракта обвиняемый подписал акты выполненных работ и передал их на оплату в финансовую службу. Региональному УФСИН был причинён ущерб на сумму более 11,5 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Расследование завершено, дело направили в суд. Вину обвиняемый не признал.