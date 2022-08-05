Вена, 5 августа, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Переговоры между США и Ираном по возобновлению ядерной сделки 2015 года проходят в «серьезной» атмосфере, однако мало кто ожидает, что стороны достигнут компромисса, сообщает 5 августа Reuters со ссылкой на источники.

State.gov Нет ядерному оружию

Непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном возобновились в Вене 4 августа. Они открылись встречей между координатором Европейского союза по переговорам с Ираном Энрике Морой и министром иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

Поскольку Иран отказывается проводить прямые переговоры с США, Мора выступает посредником между Кани и специальным посланником США по Ирану Робом Мэлли. Последний 3 августа написал в Twitter, что отправляется в Вену со «сдержанными ожиданиями».

Напомним, что ранее Али Багери Кани заявил, что спасение ядерной сделки остается за Вашингтоном и призвал США «проявить зрелость и действовать ответственно».