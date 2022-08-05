Санкт-Петербург, 5 августа 2022, 18:06 — REGNUM Актёр Георгий Болонев, который в социальных сетях опубликовал фото якобы с артистом Сергеем Шнуровым, поспешил удалить фотоснимки. Корреспондент ИА REGNUM зафиксировал, что фотографии частично исчезли.

Страница Георгия Болонева. Скриншот социальной сети «ВКонтакте»
Страница Георгия Болонева. Скриншот социальной сети «ВКонтакте»
Страница актёра Георгия Болонева в социальной сети «ВКонтакте

Сергей Шнуров опроверг информацию о своём визите в город Ирмино в ЛНР. Артист заявил, что его лицо наложили с помощью монтажа к другому фото. После такого заявления снимки стали исчезать из профиля Болонева.

На данный момент последний пост актёра в социальной сети «ВКонтакте» приходится на 12 июля 2022 года. Однако полностью фото не исчезли. Болонев забыл удалить снимок из альбома, а также скрыть сторис, опубликованную с ссылкой на пост. Отметим, что фотография была опубликована в 8:00 5 августа.

Ранее ИА REGNUM узнало, с кем на Донбасс прибыл бизнесмен Евгений Пригожин, который также был на фото. Он указал, что виделся на днях с Болоневым и актёром Сергеем Гарусовым.

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