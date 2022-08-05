Санкт-Петербург, 5 августа, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Актёр Георгий Болонев, который в социальных сетях опубликовал фото якобы с артистом Сергеем Шнуровым, поспешил удалить фотоснимки. Корреспондент ИА REGNUM зафиксировал, что фотографии частично исчезли.

Страница актёра Георгия Болонева в социальной сети «ВКонтакте Страница Георгия Болонева. Скриншот социальной сети «ВКонтакте»

Сергей Шнуров опроверг информацию о своём визите в город Ирмино в ЛНР. Артист заявил, что его лицо наложили с помощью монтажа к другому фото. После такого заявления снимки стали исчезать из профиля Болонева.

Страница актёра Георгия Болонева в социальной сети «ВКонтакте Пост от 5 августа 2022 года пропал на странице Болонева. Скриншот социальной сети «ВКонтакте»

На данный момент последний пост актёра в социальной сети «ВКонтакте» приходится на 12 июля 2022 года. Однако полностью фото не исчезли. Болонев забыл удалить снимок из альбома, а также скрыть сторис, опубликованную с ссылкой на пост. Отметим, что фотография была опубликована в 8:00 5 августа.

Страница актёра Георгия Болонева в социальной сети «ВКонтакте Удалённый пост. Скриншот страницы Болонева в социальной сети «ВКонтакте»

Ранее ИА REGNUM узнало, с кем на Донбасс прибыл бизнесмен Евгений Пригожин, который также был на фото. Он указал, что виделся на днях с Болоневым и актёром Сергеем Гарусовым.