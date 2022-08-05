Таллин, , 17:57 — REGNUM Желание правительства Эстонии снести во что бы то ни стало советский памятник Т-34 в Нарве может отбросить и без того сложный процесс интеграции русскоязычных жителей северо-востока страны далеко назад. Об этом эстонский журналист Евгения Парв написала в статье «Мы снова теряем Нарву» на портале Delfi.

Т-34 Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

«Государство дало четкий сигнал — памятник-танк демонтируют. Сложно сказать, как именно и когда нужно было решать этот вопрос с нарвитянами, но я убеждена в одном: сейчас совсем не время. И жаль, что политики столь неделикатны и недальновидны к своему собственному народу», — пишет журналистка.

Она рассказала, что защищать памятник от произвола властей нарвитяне пришли с маленькими детьми и домашними животными. Они говорили: «Это наш танк, это память о наших погибших, оставьте нам ее… При чем тут Россия? Государство нас не слышит, но мы — жители нашей Эстонии, мы не какие-то там враги». По ее словам, характерной иллюстрацией «глухоты» властей к словам нарвитян стало и то, что лишь один из депутатов Нарвского горсобрания пришел поговорить с ними.

По мнению журналистки, эстонские политики не видят, что «вся эта история откидывает Нарву далеко назад, вся интеграция, все достижения опять пойдут прахом. Правительство станет в глазах нарвитян врагом, который не хочет их слышать и который определяет Нарву как потенциальную угрозу безопасности».

«И все усилия НКО, педагогов, активной молодежи, нарвских эстонцев по сближению двух общин обнулятся. Мы снова теряем Нарву», — убеждена Парв, напоминая, что такое же решение в апреле 2007 года по вскрытию братской могилы и демонтажу памятника «Брозовый солдат» нанесло не меньший вред процессу интеграции в Эстонии.