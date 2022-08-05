Астрахань, 5 августа, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В Астраханской области запущен благотворительный сбор для школьников из Кременского района ЛНР. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Жители региона собирают канцтовары, рюкзаки и другие школьные принадлежности. К акции присоединились министерство образования и науки Астраханской области, Центр «Мой бизнес», молодежные и общественные организации, депутаты, предприниматели.

Всего Астраханская область отправила в Донбасс 50 тонн гуманитарной помощи.