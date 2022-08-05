Энергодар, Украина, , 18:01 — REGNUM Пожар вспыхнул на Запорожской АЭС после того, как предприятие подверглось 5 августа обстрелу со стороны украинских боевиков, сообщили в пресс-службе временной администрации Энергодара.

Запорожская АЭС DENAMAX

Уточняется, что ВСУ обстреляли АЭС из артиллерийских орудий. Обстрел повредил две ЛЭП, питающие энергоблоки станции через открытое распределительное устройство мощностью 750 кВт.

Возникло возгорание. При этом оборванные линии находятся под напряжением, поэтому пока пожар не локализовать. Также стало известно, что удар был нанесён между рабочими сменами на АЭС.

Напомним, Запорожская АЭС в ходе спецоперации была освобождена в конце февраля. Украинские боевики продолжают обстрелы станции.

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