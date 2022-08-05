Краснодар, , 17:51 — REGNUM Агентство 26-летнего бразильского центрального защитника «Фламенго» Лео Перейры подтвердило интерес к футболисту со стороны российского футбольного клуба «Краснодар».

ФК «Краснодар»

«Можем подтвердить, что сейчас ведутся переговоры между клубами о переходе Перейры в «Краснодар», — цитирует представителей футболиста издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Лео Перейра принял участие в 23 турах за «Фламенго» во всех турнирах (Кубок Либертадорес, Кубок Бразилии, Серия А, Кариока 1), в которых отметился двумя забитыми мячами и получил семь желтых карточек.

За «Фламенго» защитник выступает с 28 января 2020 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе» за 7 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Перейру в 3,5 миллиона евро.